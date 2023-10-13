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Враг дважды обстрелял Никополь, под огонь попали спасатели

13 октября 2023 15:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг дважды обстрелял Никополь, под огонь попали спасатели
Пожарный тушит пламя на месте обстрела. Фото: МВД Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь. В результате пострадали спасатели. Двое из них были госпитализированы в результате ранений.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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В результате повторного обстрела города были ранены два спасателя, выехавшие на вызов.

"В полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, произошедшем в результате обстрела. Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. Однако, россияне нанесли повторный обстрел", — говорится в сообщении.

Сообщается, что двое спасателей получили осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу. Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.

Ранее мы предупреждали, что в ряде южных и восточных областей Украины, в частности Харьковской, Херсонской и других, сегодня, 13 октября, была объявлена воздушная тревога. Регионы начали "краснеть" около 3 ночи, на юге зафиксировали ракетную опасность.

Напомним, в Кривом Роге сегодня, 13 октября, около 6:30 утра прогремел взрыв. До этого в регионе объявляли об опасности ракетного удара.

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