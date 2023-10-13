Вибух у Кривому Розі: що сталося

Вибухи в місті зранку. Фото: google.com

У Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 06:42. У Кривому Розі пролунав вибух.

Джерело: t.me/onekrua

Джерело: t.me/dnepr_dnipro1

Оновлено 06:44. Перед вибухом в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Також Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

Джерело: t.me/kpszsu

Наразі в Україні пролунали відбої повітряних тривог по областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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