Вибух у Кривому Розі: що сталося
13 жовтня 2023 06:40
оновлено: 06:47
Вибухи в місті зранку. Фото: google.com
У Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 06:42. У Кривому Розі пролунав вибух.
Оновлено 06:44. Перед вибухом в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Також Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.
Наразі в Україні пролунали відбої повітряних тривог по областях.
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