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Вибух у Кривому Розі: що сталося

13 жовтня 2023 06:40
оновлено: 06:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибух у Кривому Розі: що сталося
Вибухи в місті зранку. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 06:42. У Кривому Розі пролунав вибух. 

Вибухи в Кривому Розі
Джерело: t.me/onekrua
Вибухи в Кривому Розі
Джерело: t.me/dnepr_dnipro1

Оновлено 06:44. Перед вибухом в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Також Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Наразі в Україні пролунали відбої повітряних тривог по областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 13 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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