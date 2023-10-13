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Взрыв в Кривом Роге: что произошло

13 октября 2023 06:40
обновлено: 06:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрыв в Кривом Роге: что произошло
Взрывы в городе утром. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Кривом Роге сегодня, 13 октября, около 6:30 утра прогремел взрыв. До этого в регионе объявляли об опасности ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы .

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Обновлено 06:42. В Кривом Роге раздался взрыв.

Взрывы в Кривом Роге
Источник: t.me/onekrua
Взрывы в Кривом Роге
Источник: t.me/dnepr_dnipro1

Обновлено 06:44. Перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога. Также воздушные силы сообщали о ракетной опасности.

Предупреждение от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

В Украине прозвучали отбои воздушных тревог по областям.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 13 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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