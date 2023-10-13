Взрыв в Кривом Роге: что произошло
13 октября 2023 06:40
обновлено: 06:47
Взрывы в городе утром. Фото: google.com
В Кривом Роге сегодня, 13 октября, около 6:30 утра прогремел взрыв. До этого в регионе объявляли об опасности ракетного удара.
Об этом сообщают мониторинговые каналы .
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Обновлено 06:42. В Кривом Роге раздался взрыв.
Обновлено 06:44. Перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога. Также воздушные силы сообщали о ракетной опасности.
В Украине прозвучали отбои воздушных тревог по областям.
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