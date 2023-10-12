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Удар по кафе на Харківщині: всіх загиблих ідентифікували

12 жовтня 2023 14:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Удар по кафе на Харківщині: всіх загиблих ідентифікували
Наслідки удару РФ по селу Гроза. Фото: МВС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Національній поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по кафе на Харківщині. Загалом внаслідок ворожого обстрілу села Гроза загинуло 59 людей, які були на поминках загиблого військового.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

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Жертви удару РФ по кафе
Світлини жертв ракетного удару РФ по кафе. Фото: МВС

"Всі жертви — місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь" 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів", — говориться у повідомленні. 

В МВС також повідомили, що одного із загиблих — 60-річного чоловіка — криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів. 

"Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року", — наголосили в МВС.

Ідентифікували жертв удару по кафе на Харківщині
В МВС ідентифікували всіх жертв удару по кафе. Фото: Скриншот

"Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару", — додали у відомстві.

Раніше ми розповідали, що у Грозі Харківської області знову збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе. Вчора, 11 жовтня, в реанімації померла 53-річна жінка. 

Також нагадаємо, що внаслідок російського удару по кафе в селі Гроза Харківської області загинула сім'я полеглого воїна, якого поминали місцеві мешканці. Вони зібралися після того, як їх покликав син військового Денис Козир.

Додамо, Служба безпеки України викрила зрадників, які скоригували ракетний удар Росії по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. 

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