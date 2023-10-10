У Грозі зросла кількість загиблих внаслідок удару по кафе

Жертви та правоохоронці на місці обстрілу Грози 5 жовтня. Фото: t.me/synegubov

У Грозі Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе 5 жовтня. Жертвами атаки окупантів стали 53 людини.

Про це розповів начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає "РБК-Україна".

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Болвінов наголосив, що кількість загиблих наразі неостаточна. За його словами, вона може збільшитися.

"Враховуючи ще неідентифіковані частини тіл та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість загиблих може збільшитися", — розповів він.

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