У Грозі зросла кількість загиблих внаслідок удару по кафе
10 жовтня 2023 11:43
Жертви та правоохоронці на місці обстрілу Грози 5 жовтня. Фото: t.me/synegubov
У Грозі Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе 5 жовтня. Жертвами атаки окупантів стали 53 людини.
Про це розповів начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає "РБК-Україна".
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Болвінов наголосив, що кількість загиблих наразі неостаточна. За його словами, вона може збільшитися.
"Враховуючи ще неідентифіковані частини тіл та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість загиблих може збільшитися", — розповів він.
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