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У Грозі зросла кількість загиблих внаслідок удару по кафе

10 жовтня 2023 11:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Грозі зросла кількість загиблих внаслідок удару по кафе
Жертви та правоохоронці на місці обстрілу Грози 5 жовтня. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Грозі Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе 5 жовтня. Жертвами атаки окупантів стали 53 людини. 

Про це розповів начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає "РБК-Україна".

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Болвінов наголосив, що кількість загиблих наразі неостаточна. За його словами, вона може збільшитися.

"Враховуючи ще неідентифіковані частини тіл та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість загиблих може збільшитися", — розповів він.

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