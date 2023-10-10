В Грозе возросло количество погибших в результате удара по кафе

Жертвы и милиционеры на месте обстрела Грозы 5 октября. Фото: t.me/synegubov

В Грозе Харьковской области возросло количество погибших в результате российского удара по кафе 5 октября. Жертвами атаки оккупантов стали 53 человека.

Об этом рассказал начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает "РБК-Украина".

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Болвинов подчеркнул, что количество погибших в настоящее время неокончательное. По его словам, оно может увеличиться.

"Учитывая еще неидентифицированные части тел и заявления о без вести пропавших — окончательное количество погибших может увеличиться", — рассказал он.

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