У Грозі закінчили рятувально-пошукові роботи: яка точна кількість жертв обстрілу
Сьогодні, 6 жовтня, в селі Гроза Харківської області закінчили рятувально-пошукові роботи. Внаслідок російського удару по кафе загинула 51 людина.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Обстріл Харківської області
Болвінов розповів, що правоохоронці разом з ДСНС закінчили роботу на місці влучання в Грозі. Шукати загиблих людей під завалами будівлі допомагали три спеціально навчені службові собаки.
За словами начальника слідчого управління поліції Харківської області, окупанти вбили 51 людину та поранили ще шість. Він розповів, що 11 фрагментів тіл, в тому числі дрібних, відправили на експертизу ще вчора. Рештки тіл, які були вилучені сьогодні, також будуть досліджені з використанням ДНК лабораторій.
"Четверо мешканців Грози зникли безвісти, серед них двоє дітей. Чи стали вони також жертвами ворожого "Іскандера", зможемо сказати після закінчення ДНК-аналізів. Наші фахівці працюють і в сусідньому Шевченковому — з родичами загиблих, і в одному з харківських моргів, куди доправили тіла та фрагменти тіл жертв", — додав Болвінов.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.
Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.
Додамо, внаслідок російського обстрілу с. Гроза в Харківській області оголошено триденну жалобу. Вона триватиме з 6 по 8 жовтня.