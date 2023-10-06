У Грозі закінчили рятувально-пошукові роботи: яка точна кількість жертв обстрілу

Рятувальники на місці обстрілу Харківської області 5 жовтня. Фото: t.me/synegubov

Сьогодні, 6 жовтня, в селі Гроза Харківської області закінчили рятувально-пошукові роботи. Внаслідок російського удару по кафе загинула 51 людина.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

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Болвінов розповів, що правоохоронці разом з ДСНС закінчили роботу на місці влучання в Грозі. Шукати загиблих людей під завалами будівлі допомагали три спеціально навчені службові собаки.

Правоохоронець та рятувальники на місці обстрілу. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

За словами начальника слідчого управління поліції Харківської області, окупанти вбили 51 людину та поранили ще шість. Він розповів, що 11 фрагментів тіл, в тому числі дрібних, відправили на експертизу ще вчора. Рештки тіл, які були вилучені сьогодні, також будуть досліджені з використанням ДНК лабораторій.

Жертва внаслідок російського обстрілу Харківської області. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

"Четверо мешканців Грози зникли безвісти, серед них двоє дітей. Чи стали вони також жертвами ворожого "Іскандера", зможемо сказати після закінчення ДНК-аналізів. Наші фахівці працюють і в сусідньому Шевченковому — з родичами загиблих, і в одному з харківських моргів, куди доправили тіла та фрагменти тіл жертв", — додав Болвінов.

Уламки російської ракети, яка вдарила по кафе. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Квіти та свічки на місці обстрілу. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.

Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.

Додамо, внаслідок російського обстрілу с. Гроза в Харківській області оголошено триденну жалобу. Вона триватиме з 6 по 8 жовтня.