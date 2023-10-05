Російська атака по Харківщині: в області оголосили триденну жалобу
У четвер, 5 жовтня, російські терористи завдали масштабного удару по Харківщині, який забрав життя 51 людини. В області оголошено триденну жалобу.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Триденна жалоба на Харківщині
Відомо, що внаслідок атаки по селі Гроза на Харківщині загинула 51 людина, ще 6 поранені.
"Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.
В області оголосили триденну жалобу, яка відбуватиметься з 6 по 8 жовтня.
Обстріл Харківщини 5 жовтня
Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Попередньо, відомо про 51 загиблу людину, серед яких є діти. Розбір завалів триває.
Пізніше у мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області.
Додамо, за попередніми даними, обстріл було здійснено із застосуванням ракети "Іскандер".