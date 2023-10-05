Російська атака по Харківщині: в області оголосили триденну жалобу

Наслідки російського обстрілу Харківщини 5 жовтня 2023 року. Фото: Харківська обласна прокуратура

У четвер, 5 жовтня, російські терористи завдали масштабного удару по Харківщині, який забрав життя 51 людини. В області оголошено триденну жалобу.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Триденна жалоба на Харківщині

Відомо, що внаслідок атаки по селі Гроза на Харківщині загинула 51 людина, ще 6 поранені.

"Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення", — йдеться у повідомленні.

В області оголосили триденну жалобу, яка відбуватиметься з 6 по 8 жовтня.

Фото: скриншот

Обстріл Харківщини 5 жовтня

Нагадаємо, 5 жовтня російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Попередньо, відомо про 51 загиблу людину, серед яких є діти. Розбір завалів триває.

Пізніше у мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області.

Додамо, за попередніми даними, обстріл було здійснено із застосуванням ракети "Іскандер".