Российская атака по Харьковщине: в области объявили трехдневный траур
В четверг, 5 октября, российские террористы нанесли масштабный удар по Харьковщине, который унес жизнь 51 человека. В области объявлен трехдневный траур.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Трехдневный траур на Харьковщине
Известно, что в результате атаки по селе Гроза в Харьковской области погиб 51 человек, еще 6 ранены.
"Террористическая атака российских военных по с. Гроза стала самым кровавым преступлением россиян в Харьковской области за все время с начала полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.
В области объявили трехдневный траур, который пройдет с 6 по 8 октября.
Обстрел Харьковщины 5 октября
Напомним, 5 октября российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Предварительно известно о 51 погибшем человеке, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается.
Позже в сети появились первые кадры после обстрела кафе Харьковской области.
Добавим, по предварительным данным, обстрел был произведен с применением ракеты "Искандер".