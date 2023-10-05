Российская атака по Харьковщине: в области объявили трехдневный траур

Последствия российских обстрелов Харьковщины 5 октября 2023 года. Фото: Харьковская областная прокуратура

В четверг, 5 октября, российские террористы нанесли масштабный удар по Харьковщине, который унес жизнь 51 человека. В области объявлен трехдневный траур.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Известно, что в результате атаки по селе Гроза в Харьковской области погиб 51 человек, еще 6 ранены.

"Террористическая атака российских военных по с. Гроза стала самым кровавым преступлением россиян в Харьковской области за все время с начала полномасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

В области объявили трехдневный траур, который пройдет с 6 по 8 октября.

Фото: скриншот

Обстрел Харьковщины 5 октября

Напомним, 5 октября российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Предварительно известно о 51 погибшем человеке, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается.

Позже в сети появились первые кадры после обстрела кафе Харьковской области.

Добавим, по предварительным данным, обстрел был произведен с применением ракеты "Искандер".