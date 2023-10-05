Росіяни вдарили по Грозі "Іскандером": кількість жертв зросла до 51

Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: МВС України

У четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Наразі відомо про 51 загиблого, серед яких є діти. Розбір завалів триває.

Про це повідомили в МВС України.

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За попередніми даними, обстріл було здійснено із застосуванням ракети "Іскандер".

"Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей! І хто каже, що це не геноцид, хто каже що росіяни — це люди, хто каже, що це народ, а не орда??? Покажіть рідним загиблих того, хто це каже!" — зазначили у поліції.

Там також додали, що рятувальні роботи тривають. СБУ та правоохоронці проводять необхідні дії, щоб виявити причетних до цього злочину.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває.

Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог вбив 49 цивільних людей.