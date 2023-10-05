Росіяни вдарили по Грозі "Іскандером": кількість жертв зросла до 51
У четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Наразі відомо про 51 загиблого, серед яких є діти. Розбір завалів триває.
Про це повідомили в МВС України.
Обстріл Харківщини окупантами
За попередніми даними, обстріл було здійснено із застосуванням ракети "Іскандер".
"Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей! І хто каже, що це не геноцид, хто каже що росіяни — це люди, хто каже, що це народ, а не орда??? Покажіть рідним загиблих того, хто це каже!" — зазначили у поліції.
Там також додали, що рятувальні роботи тривають. СБУ та правоохоронці проводять необхідні дії, щоб виявити причетних до цього злочину.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває.
Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог вбив 49 цивільних людей.