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Росіяни вдарили по Грозі "Іскандером": кількість жертв зросла до 51

5 жовтня 2023 17:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни вдарили по Грозі "Іскандером": кількість жертв зросла до 51
Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: МВС України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Наразі відомо про 51 загиблого, серед яких є діти. Розбір завалів триває.

Про це повідомили в МВС України.

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За попередніми даними, обстріл було здійснено із застосуванням ракети "Іскандер". 

"Жодного військового, всі місцеві мешканці села, в якому до цього дня проживало 330 людей! І хто каже, що це не геноцид, хто каже що росіяни — це люди, хто каже, що це народ, а не орда??? Покажіть рідним загиблих того, хто це каже!" — зазначили у поліції.

Там також додали, що рятувальні роботи тривають. СБУ та правоохоронці проводять необхідні дії, щоб виявити причетних до цього злочину. 

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває. 

Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог вбив 49 цивільних людей.

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