У мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області
У мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинули 49 цивільних людей, ще понад 50 отримали поранення.
Відео опублікувала Нацполіція України.
Атака на Харківську область
На кадрах можна побачити знищене кафе, в яке поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події. Вони дістали з-під завалів 56 людей.
"Удар по селу Гроза став наймасштабнішим за кількістю загиблих на території Харківської області з початку війни", — сказала речниця очільника ОВА Олена Шаповал.
За словами очільника МВС України Ігоря Клименка, 29 осіб з 49 загиблих ідентифіковано.
Він повідомив, що під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди.
У МВС розповіли, що в кафе, куди вдарила ракета, був поминальний обід за одним із місцевих жителів.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває.
Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог вбив 49 цивільних людей.