Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області arrow

У мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області

5 жовтня 2023 16:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області
Рятувальники на місці обстрілу в Харківській області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинули 49 цивільних людей, ще понад 50 отримали поранення.

Відео опублікувала Нацполіція України.

Читайте також:

Атака на Харківську область

На кадрах можна побачити знищене кафе, в яке поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події. Вони дістали з-під завалів 56 людей.

"Удар по селу Гроза став наймасштабнішим за кількістю загиблих на території Харківської області з початку війни", — сказала речниця очільника ОВА Олена Шаповал.

Жертви внаслідок обстрілу Харківської області 5 жовтня
Жертви внаслідок обстрілу РФ. Фото: соцмережі

За словами очільника МВС України Ігоря Клименка, 29 осіб з 49 загиблих ідентифіковано. 

Він повідомив, що під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди.

У МВС розповіли, що в кафе, куди вдарила ракета, був поминальний обід за одним із місцевих жителів.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває. 

Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог вбив 49 цивільних людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз