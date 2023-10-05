У мережі з'явились перші кадри після обстрілу кафе в Харківській області

Рятувальники на місці обстрілу в Харківській області. Фото: скриншот з відео

У мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинули 49 цивільних людей, ще понад 50 отримали поранення.

Відео опублікувала Нацполіція України.

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На кадрах можна побачити знищене кафе, в яке поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події. Вони дістали з-під завалів 56 людей.

"Удар по селу Гроза став наймасштабнішим за кількістю загиблих на території Харківської області з початку війни", — сказала речниця очільника ОВА Олена Шаповал.

Жертви внаслідок обстрілу РФ. Фото: соцмережі

За словами очільника МВС України Ігоря Клименка, 29 осіб з 49 загиблих ідентифіковано.

Він повідомив, що під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди.

У МВС розповіли, що в кафе, куди вдарила ракета, був поминальний обід за одним із місцевих жителів.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває.

Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог вбив 49 цивільних людей.