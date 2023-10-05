У Харківській області збільшилася кількість загиблих внаслідок обстрілу
У селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог вбив 49 цивільних людей.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Обстріл Харківської області
"Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, а також сім поранених", — йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Обстріл стався близько 13:25. Зафіксовано влучання у кафе-магазин.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває.
Також ми писали, що у четвер, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.
Додамо, у понеділок, 2 жовтня, близько 06:00 російські окупанти вкотре атакували Херсон. Під приціл потрапили історичні будівлі та Святодухівський кафедральний собор.