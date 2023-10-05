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У Харківській області збільшилася кількість загиблих внаслідок обстрілу

5 жовтня 2023 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області збільшилася кількість загиблих внаслідок обстрілу
Пошуково-рятувальна операція на місці обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог вбив 49 цивільних людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, а також сім поранених", — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл стався близько 13:25. Зафіксовано влучання у кафе-магазин. 

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває. 

Також ми писали, що у четвер, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли лікарню та станції екстреної допомоги на Херсонщині. Є травмовані, прокурори розпочали розслідування.

Додамо, у понеділок, 2 жовтня, близько 06:00 російські окупанти вкотре атакували Херсон. Під приціл потрапили історичні будівлі та Святодухівський кафедральний собор.

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