В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате обстрела
В селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российского обстрела. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Обстрел Харьковской области
"По состоянию на данный момент известно о 49 погибших, среди которых ребенок, а также семь раненых", — говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрел произошел около 13:25. Зафиксировано попадание в кафе-магазин.
Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области. Разбор завалов продолжается.
Также мы писали, что в четверг, 5 октября, российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи в Херсонской области. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.
Добавим, в понедельник, 2 октября, около 06:00 российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Под прицел попали исторические постройки и Святодуховский кафедральный собор.