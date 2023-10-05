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В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате обстрела

5 октября 2023 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате обстрела
Поисково-спасательная операция на месте обстрела. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российского обстрела. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"По состоянию на данный момент известно о 49 погибших, среди которых ребенок, а также семь раненых", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрел произошел около 13:25. Зафиксировано попадание в кафе-магазин.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в четверг, 5 октября, российские оккупанты обстреляли больницу и станции экстренной помощи в Херсонской области. Есть травмированные, прокуроры приступили к расследованию.

Добавим, в понедельник, 2 октября, около 06:00 российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Под прицел попали исторические постройки и Святодуховский кафедральный собор.

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