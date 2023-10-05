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В сети появились первые кадры после обстрела кафе в Харьковской области

5 октября 2023 16:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети появились первые кадры после обстрела кафе в Харьковской области
Спасатели на месте обстрела в Харьковской области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 49 гражданских людей, еще более 50 получили ранения.

Видео опубликовала Нацполиция Украины.

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На кадрах можно увидеть уничтоженное кафе, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия. Они достали из-под завалов 56 человек.

"Удар по селу Гроза стал самым масштабным по количеству погибших на территории Харьковской области с начала войны", — заявила спикер главы ОВА Елена Шаповал.

Жертвы в результате обстрела Харьковской области 5 октября
Жертвы в результате обстрела РФ. Фото: соцсети

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, 29 человек из 49 погибших идентифицированы.

Он сообщил, что под руинами разрушенных до основания магазина и кафе еще могут быть люди.

В МВД рассказали, что в кафе, куда ударила ракета, был поминальный обед за одним из местных жителей.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российского обстрела. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.

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