В сети появились первые кадры после обстрела кафе в Харьковской области
В сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 49 гражданских людей, еще более 50 получили ранения.
Видео опубликовала Нацполиция Украины.
Атака на Харьковскую область
На кадрах можно увидеть уничтоженное кафе, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия. Они достали из-под завалов 56 человек.
"Удар по селу Гроза стал самым масштабным по количеству погибших на территории Харьковской области с начала войны", — заявила спикер главы ОВА Елена Шаповал.
По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, 29 человек из 49 погибших идентифицированы.
Он сообщил, что под руинами разрушенных до основания магазина и кафе еще могут быть люди.
В МВД рассказали, что в кафе, куда ударила ракета, был поминальный обед за одним из местных жителей.
Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области. Разбор завалов продолжается.
Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российского обстрела. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.