В сети появились первые кадры после обстрела кафе в Харьковской области

Спасатели на месте обстрела в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

В сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 49 гражданских людей, еще более 50 получили ранения.

Видео опубликовала Нацполиция Украины.

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На кадрах можно увидеть уничтоженное кафе, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия. Они достали из-под завалов 56 человек.

"Удар по селу Гроза стал самым масштабным по количеству погибших на территории Харьковской области с начала войны", — заявила спикер главы ОВА Елена Шаповал.

Жертвы в результате обстрела РФ. Фото: соцсети

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, 29 человек из 49 погибших идентифицированы.

Он сообщил, что под руинами разрушенных до основания магазина и кафе еще могут быть люди.

В МВД рассказали, что в кафе, куда ударила ракета, был поминальный обед за одним из местных жителей.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российского обстрела. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.