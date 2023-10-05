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Россияне ударили по Грозе "Искандером": количество жертв возросло до 50

5 октября 2023 17:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне ударили по Грозе "Искандером": количество жертв возросло до 50
Работники ГСЧС на месте обстрела. Фото: МВД Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В четверг, 5 октября, российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области. Пока известно о 51 погибших, среди которых есть дети. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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По предварительным данным, обстрел был произведен с использованием ракеты "Искандер".

"Никакого военного, все местные жители села, в котором по сей день проживало 330 человек! И кто говорит что это не геноцид, кто говорит что русские — это люди, кто говорит, что это народ, а не орда??? Покажите родным погибших того, кто это говорит!" — отметили в полиции.

Там также добавили, что спасательные работы продолжаются. СБУ и правоохранители проводят необходимые действия, чтобы выявить причастных к этому преступлению.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.

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