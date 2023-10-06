Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Представники ООН прибудуть в Харківську область для збору інформації про удар по кафе arrow

Представники ООН прибудуть в Харківську область для збору інформації про удар по кафе

6 жовтня 2023 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Представники ООН прибудуть в Харківську область для збору інформації про удар по кафе
Правоохоронці та жертви на місці обстрілу Харківської області 5 жовтня. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Управління верховного комісара ООН з прав людини вирішило направити своїх представників на місце ракетного удару по селу Гроза Харківської області. Вони хочуть провести розслідування російської атаки, внаслідок якої загинуло 52 людини.

Про це повідомляє речниця УВКПЛ Елізабет Тросселл.

Читайте також:

ООН прибуде в Харківську область

Представники зберуть факти, а також поспілкуються зі свідками та тими, хто вижив після ракетної атаки. Попередньо дії Росії оцінюються як воєнний злочин.

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує це вбивство. Він направив на місце події польову групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати додаткову інформацію", — розповіла Тросселл. 

null
Допис Тросселл. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. 

Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.

Додамо, у селі Гроза Харківської області загинула сім'я українського військового, якого поминали місцеві мешканці. Полеглий воїн був похований у Дніпрі, а пізніше його родичі організували перепоховання тіла у рідному селі.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз