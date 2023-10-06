Представники ООН прибудуть в Харківську область для збору інформації про удар по кафе

Правоохоронці та жертви на місці обстрілу Харківської області 5 жовтня. Фото: t.me/synegubov

Управління верховного комісара ООН з прав людини вирішило направити своїх представників на місце ракетного удару по селу Гроза Харківської області. Вони хочуть провести розслідування російської атаки, внаслідок якої загинуло 52 людини.

Про це повідомляє речниця УВКПЛ Елізабет Тросселл.

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Представники зберуть факти, а також поспілкуються зі свідками та тими, хто вижив після ракетної атаки. Попередньо дії Росії оцінюються як воєнний злочин.

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує це вбивство. Він направив на місце події польову групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати додаткову інформацію", — розповіла Тросселл.

Допис Тросселл. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.

Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.

Додамо, у селі Гроза Харківської області загинула сім'я українського військового, якого поминали місцеві мешканці. Полеглий воїн був похований у Дніпрі, а пізніше його родичі організували перепоховання тіла у рідному селі.