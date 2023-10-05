У Харківській області загинула сім'я воїна, якого поминали в кафе: нові деталі трагедії

Медики та жертви на місці обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/synegubov

У селі Гроза Харківської області загинула сім'я українського військового, якого поминали місцеві мешканці. Полеглий воїн був похований у Дніпрі, а пізніше його родичі організували перепоховання тіла у рідному селі.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає "Суспільне".

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Жертви внаслідок обстрілу

Чубенко розповів, що під час ракетного удару син загиблого військового, його дружина та мати перебували в кафе. За словами речника Харківської обласної прокуратури, сім'я загинула на місці. Син воїна був також військовим.

Місцевий мешканець Олександр розповів, що захисник загинув ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Військового нарешті вдалося похоронити в рідному селі. Раніше це було неможливо через окупації деяких територій країни.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.

Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.

Додамо, у селі Гроза Харківської області завершилися пошукові роботи внаслідок російського обстрілу. Від ворожої атаки загинули 55 цивільних людей.