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В Харьковской области погибла семья воина, которого поминали в кафе: новые детали трагедии

5 октября 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области погибла семья воина, которого поминали в кафе: новые детали трагедии
Медики и жертвы на месте обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В селе Гроза Харьковской области погибла семья украинского военного, которого поминали местные жители. Павший воин был похоронен в Днепре, а позже его родственники организовали перезахоронение тела в родном селе.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "Суспільне".

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Чубенко рассказал, что во время ракетного удара сын погибшего военного, его жена и мать находились в кафе. По словам спикера Харьковской областной прокуратуры, семья погибла на месте. Сын воина был также военным.

Местный житель Александр рассказал, что защитник погиб еще в начале полномасштабного вторжения России. Военного наконец-то удалось похоронить в родном селе. Ранее это было невозможно из-за оккупации некоторых территорий страны.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

Добавим, в селе Гроза Харьковской области завершились поисковые работы в результате российского обстрела. От вражеской атаки погибли 55 гражданских людей.

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