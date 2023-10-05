В Харьковской области погибла семья воина, которого поминали в кафе: новые детали трагедии

Медики и жертвы на месте обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

В селе Гроза Харьковской области погибла семья украинского военного, которого поминали местные жители. Павший воин был похоронен в Днепре, а позже его родственники организовали перезахоронение тела в родном селе.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "Суспільне".

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Жертвы в результате обстрела

Чубенко рассказал, что во время ракетного удара сын погибшего военного, его жена и мать находились в кафе. По словам спикера Харьковской областной прокуратуры, семья погибла на месте. Сын воина был также военным.

Местный житель Александр рассказал, что защитник погиб еще в начале полномасштабного вторжения России. Военного наконец-то удалось похоронить в родном селе. Ранее это было невозможно из-за оккупации некоторых территорий страны.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

Добавим, в селе Гроза Харьковской области завершились поисковые работы в результате российского обстрела. От вражеской атаки погибли 55 гражданских людей.