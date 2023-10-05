У Харківській області завершилися пошукові роботи: загинуло 55 людей
У селі Гроза Харківської області завершилися пошукові роботи внаслідок російського обстрілу. Від ворожої атаки загинули 55 цивільних людей.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Обстріл Харківської області
"Поліція ідентифікувала 51 тіл загиблих в селі Гроза Куп’янського району. Пошукові роботи завершені. Від удару "Іскандером" загинули 55 осіб, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, шестеро постраждалих знаходяться в лікарні", — йдеться у повідомленні.
Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що є дуже понівечені тіла. За його словами, для їх ідентифікації потрібно проводити ДНК-експертизи. Сьогоднішній обстріл Тимошко назвав геноцидом українського народу.
"В разі, якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі — звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. Ми організовуємо перевірку, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз!" — повідомив він.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.
Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.
Додамо, у кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.