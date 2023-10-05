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У Харківській області завершилися пошукові роботи: загинуло 55 людей

5 жовтня 2023 22:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області завершилися пошукові роботи: загинуло 55 людей
Рятувальники на місці обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/Klymenko_MVS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селі Гроза Харківської області завершилися пошукові роботи внаслідок російського обстрілу. Від ворожої атаки загинули 55 цивільних людей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Обстріл Харківської області

"Поліція ідентифікувала 51 тіл загиблих в селі Гроза Куп’янського району. Пошукові роботи завершені. Від удару "Іскандером" загинули 55 осіб, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими безвісти, шестеро постраждалих знаходяться в лікарні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та жертви внаслідок обстрілу Харківської області
Правоохоронці та жертви внаслідок обстрілу. Фото: t.me/police_kh_region

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що є дуже понівечені тіла. За його словами, для їх ідентифікації потрібно проводити ДНК-експертизи. Сьогоднішній обстріл Тимошко назвав геноцидом українського народу. 

Наслідки російського обстрілу Харківської області 5 жовтня
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/police_kh_region

"В разі, якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі — звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. Ми організовуємо перевірку, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз!" — повідомив він.

Наслідки російського обстрілу Харківської області 5 жовтня
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/police_kh_region
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Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. 

Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.

Додамо, у кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.

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