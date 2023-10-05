В Харьковской области завершились поисковые работы: погибло 55 человек

Спасатели на месте обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/Klymenko_MVS

В селе Гроза Харьковской области завершились поисковые работы в результате российского обстрела. От вражеской атаки погибли 55 гражданских людей.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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"Полиция идентифицировала 51 тело погибших в селе Гроза Купянского района. Поисковые работы завершены. От удара "Искандером" погибли 55 человек, в том числе 8-летний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, шестеро пострадавших находятся в больнице", — говорится в сообщении.

Правоохранители и жертвы в результате обстрела. Фото: t.me/police_kh_region

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что есть очень изуродованные тела. По его словам, для их идентификации следует проводить ДНК-экспертизы. Сегодняшний обстрел Тимошко назвал геноцидом украинского народа.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

"В случае, если есть основания полагать, что среди погибших могут быть близкие, родственники или знакомые — обращайтесь в Следственное управление ГУНП в Харьковской области или в полицию по месту жительства. Мы организуем проверку, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз!" — сообщил он.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

Добавим, в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.