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У кафе, по якому вдарила РФ, був поминальний обід на честь загиблого військового

5 жовтня 2023 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У кафе, по якому вдарила РФ, був поминальний обід на честь загиблого військового
Рятувальники на місці обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.

Про це повідомив секретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

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"Там був поминальний обід одного з військових, який загинув, і дійсно, можливо, хтось з місцевих міг навести ракету. Хтось міг надати інформацію про цей поминальний обід, але хочу зауважити, що мета та логіка удару росіян зовсім не зрозуміла", — розповів Чубенко.

Медики на місці обстрілу в Харківській області
Медики на місці обстрілу в Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Він повідомив, що в кафе знаходились лише цивільні особи. За словами Чубенка, удар був точним, а саме в центр будівлі. Секретар Харківської облпрокуратури каже, що росіяни могли використати для обстрілу крилату ракету або "Іскандер".

Правоохоронці та жертви на місці обстрілу в Харківській області
Правоохоронці та жертви на місці обстрілу. Фото: t.me/synegubov

"Сила удару вона понівечила дуже багато тіл. Наразі йде підрахунок саме загиблих", — додав він.

Правоохоронці та жертви на місці обстрілу в Харківській області
Правоохоронці та жертви на місці обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває. 

Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. 

Додамо, у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. 

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