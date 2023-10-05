У кафе, по якому вдарила РФ, був поминальний обід на честь загиблого військового
У кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.
Про це повідомив секретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.
Удар по кафе в Харківській області
"Там був поминальний обід одного з військових, який загинув, і дійсно, можливо, хтось з місцевих міг навести ракету. Хтось міг надати інформацію про цей поминальний обід, але хочу зауважити, що мета та логіка удару росіян зовсім не зрозуміла", — розповів Чубенко.
Він повідомив, що в кафе знаходились лише цивільні особи. За словами Чубенка, удар був точним, а саме в центр будівлі. Секретар Харківської облпрокуратури каже, що росіяни могли використати для обстрілу крилату ракету або "Іскандер".
"Сила удару вона понівечила дуже багато тіл. Наразі йде підрахунок саме загиблих", — додав він.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів триває.
Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу.
Додамо, у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області.