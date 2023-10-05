В кафе, по которому ударила РФ, был поминальный обед в честь погибшего военного
В кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.
Об этом сообщил секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Удар по кафе в Харьковской области
"Там был поминальный обед одного из военных, который погиб, и действительно, возможно, кто-то из местных мог навести ракету. Кто-то мог предоставить информацию об этом поминальном обеде, но хочу заметить, что цель и логика удара россиян совсем не понятна", — рассказал Чубенко.
Он сообщил, что в кафе находились только гражданские лица. По словам Чубенко, удар был точным, а именно в центр здания. Секретарь Харьковской облпрокуратуры говорит, что россияне могли использовать для обстрела крылатую ракету или "Искандер".
"Сила удара она изуродовала очень много тел. Сейчас идет подсчет именно погибших", — добавил он.
Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области. Разбор завалов продолжается.
Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российского обстрела.
Добавим, в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области.