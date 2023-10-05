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В кафе, по которому ударила РФ, был поминальный обед в честь погибшего военного

5 октября 2023 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В кафе, по которому ударила РФ, был поминальный обед в честь погибшего военного
Спасатели на месте обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.

Об этом сообщил секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Удар по кафе в Харьковской области

"Там был поминальный обед одного из военных, который погиб, и действительно, возможно, кто-то из местных мог навести ракету. Кто-то мог предоставить информацию об этом поминальном обеде, но хочу заметить, что цель и логика удара россиян совсем не понятна", — рассказал Чубенко.

Медики на месте обстрела в Харьковской области
Медики на месте обстрела в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Он сообщил, что в кафе находились только гражданские лица. По словам Чубенко, удар был точным, а именно в центр здания. Секретарь Харьковской облпрокуратуры говорит, что россияне могли использовать для обстрела крылатую ракету или "Искандер".

Правоохранители и жертвы на месте обстрела в Харьковской области
Правоохранители и жертвы на месте обстрела. Фото: t.me/synegubov

"Сила удара она изуродовала очень много тел. Сейчас идет подсчет именно погибших", — добавил он.

Правоохранители и жертвы на месте обстрела в Харьковской области
Правоохранители и жертвы на месте обстрела. Фото: t.me/synegubov

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российского обстрела.

Добавим, в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области.

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