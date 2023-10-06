Представители ООН прибудут в Харьковскую область для сбора информации об ударе по кафе
Управление верховного комиссара ООН по правам человека решило направить своих представителей на место ракетного удара по селу Гроза Харьковской области. Они хотят провести расследование российской атаки, в результате которой погибли 52 человека.
Об этом сообщает спикер УВКПЧ Элизабет Тросселл.
ООН прибудет в Харьковскую область
Представители соберут факты, а также пообщаются со свидетелями и выжившими после ракетной атаки. Предварительно действия России оцениваются как военное преступление.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который собственными глазами видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает это убийство. Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать дополнительную информацию", — рассказала Тросселл.
Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.
Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.
Добавим, в селе Гроза Харьковской области погибла семья украинского военного, которого поминали местные жители. Павший воин был похоронен в Днепре, а позже его родственники организовали перезахоронение тела в родном селе.