Представители ООН прибудут в Харьковскую область для сбора информации об ударе по кафе

Правоохранители и жертвы на месте обстрела Харьковской области 5 октября. Фото: t.me/synegubov

Управление верховного комиссара ООН по правам человека решило направить своих представителей на место ракетного удара по селу Гроза Харьковской области. Они хотят провести расследование российской атаки, в результате которой погибли 52 человека.

Об этом сообщает спикер УВКПЧ Элизабет Тросселл.

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Представители соберут факты, а также пообщаются со свидетелями и выжившими после ракетной атаки. Предварительно действия России оцениваются как военное преступление.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который собственными глазами видел ужасные последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает это убийство. Он направил на место происшествия полевую группу, чтобы пообщаться с выжившими и собрать дополнительную информацию", — рассказала Тросселл.

Пост Тросселл. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

Добавим, в селе Гроза Харьковской области погибла семья украинского военного, которого поминали местные жители. Павший воин был похоронен в Днепре, а позже его родственники организовали перезахоронение тела в родном селе.