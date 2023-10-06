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В Грозе закончили спасательно-поисковые работы: какое точное количество жертв обстрела

6 октября 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Грозе закончили спасательно-поисковые работы: какое точное количество жертв обстрела
Спасатели на месте обстрела Харьковской области 5 октября. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 октября, в селе Гроза Харьковской области закончили спасательно-поисковые работы. В результате российского удара по кафе погиб 51 человек.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

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Болвинов рассказал, что правоохранители вместе с ГСЧС закончили работу на месте попадания в Грозе. Искать погибших людей под завалами здания помогали три специально обученных служебных собаки.

Правоохранители и спасатели на месте обстрела Харьковской области 5 октября
Правоохранитель и спасатели на месте обстрела. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

По словам начальника следственного управления полиции Харьковской области, оккупанты убили 51 человека и ранили еще шесть. Он рассказал, что 11 фрагментов тел, включая мелкие, отправили на экспертизу еще вчера. Останки тел, которые были изъяты сегодня, также будут исследованы с использованием ДНК лабораторий.

Жертва в результате российского обстрела Харьковской области 5 октября
Жертва в результате российского обстрела Харьковской области. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

"Четверо жителей Грозы пропали без вести, среди них двое детей. Стали ли они также жертвами вражеского "Искандера", сможем сказать после окончания ДНК-анализов. Наши специалисты работают и в соседнем Шевченково — с родственниками погибших, и в одном из харьковских моргов, куда доставили тела и фрагменты тел жертв", — добавил Болвинов.

Обломки российской ракеты, ударившей по кафе в Харьковской области 5 октября
Обломки российской ракеты, которая ударила по кафе. Фото: Facebook/Сергей Болвинов
Цветы на свечи на месте обстрела Харьковской области 5 октября
Цветы и свечи на месте обстрела. Фото: Facebook/Сергей Болвинов
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Пост Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

Добавим, в результате российского обстрела с. Гроза в Харьковской области объявлен трехдневный траур. Он продлится с 6 по 8 октября.

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