В Грозе закончили спасательно-поисковые работы: какое точное количество жертв обстрела

Спасатели на месте обстрела Харьковской области 5 октября. Фото: t.me/synegubov

Сегодня, 6 октября, в селе Гроза Харьковской области закончили спасательно-поисковые работы. В результате российского удара по кафе погиб 51 человек.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

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Болвинов рассказал, что правоохранители вместе с ГСЧС закончили работу на месте попадания в Грозе. Искать погибших людей под завалами здания помогали три специально обученных служебных собаки.

Правоохранитель и спасатели на месте обстрела. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

По словам начальника следственного управления полиции Харьковской области, оккупанты убили 51 человека и ранили еще шесть. Он рассказал, что 11 фрагментов тел, включая мелкие, отправили на экспертизу еще вчера. Останки тел, которые были изъяты сегодня, также будут исследованы с использованием ДНК лабораторий.

Жертва в результате российского обстрела Харьковской области. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

"Четверо жителей Грозы пропали без вести, среди них двое детей. Стали ли они также жертвами вражеского "Искандера", сможем сказать после окончания ДНК-анализов. Наши специалисты работают и в соседнем Шевченково — с родственниками погибших, и в одном из харьковских моргов, куда доставили тела и фрагменты тел жертв", — добавил Болвинов.

Обломки российской ракеты, которая ударила по кафе. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Цветы и свечи на месте обстрела. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Пост Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

Добавим, в результате российского обстрела с. Гроза в Харьковской области объявлен трехдневный траур. Он продлится с 6 по 8 октября.