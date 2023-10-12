Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Удар по кафе в Харьковской области: всех погибших идентифицировали arrow

Удар по кафе в Харьковской области: всех погибших идентифицировали

12 октября 2023 14:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Удар по кафе в Харьковской области: всех погибших идентифицировали
Последствия удара РФ по селу Гроза. Фото: МВД
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Национальной полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара российских войск по кафе в Харьковской области. Всего в результате вражеского обстрела села Гроза погибли 59 человек, которые были на поминках погибшего военного.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Читайте также:

Враг ударил по мирным людям

Жертвы удара РФ по кафе
Фото жертв ракетного удара РФ по кафе. Фото: МВД

"Все жертвы — местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений" 19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов", — говорится в сообщении.

В МВД также сообщили, что один из погибших — 60-летний мужчина — криминалисты установили по 20-ти частям тела. Еще два человека удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из жилищ погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.

"Колоссальную и беспрецедентную работу провели следователи и криминалисты полиции Харьковщины. В том числе благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям. Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года", — подчеркнули в МВД.

Идентифицировали жертв удара по кафе в Харьковской области
В МВД идентифицировали всех жертв удара по кафе. Фото: Скриншот

"Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара", — добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что в Грозе Харьковской области снова увеличилось количество погибших в результате российского удара по кафе. Вчера, 11 октября, в реанимации скончалась 53-летняя женщина.

Также напомним, что в результате российского удара по кафе в селе Гроза Харьковской области погибла семья павшего воина, которого упоминали местные жители. Они собрались после того, как их позвал сын военного Денис Козырь.

Служба безопасности Украины разоблачила предателей, которые скорректировали ракетный удар России по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Сколько стоит забота о ветеранах, или какие заработки у Юлии Лапутиной

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз