Удар по кафе в Харьковской области: всех погибших идентифицировали

Последствия удара РФ по селу Гроза. Фото: МВД

В Национальной полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара российских войск по кафе в Харьковской области. Всего в результате вражеского обстрела села Гроза погибли 59 человек, которые были на поминках погибшего военного.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Фото жертв ракетного удара РФ по кафе. Фото: МВД

"Все жертвы — местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений" 19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов", — говорится в сообщении.

В МВД также сообщили, что один из погибших — 60-летний мужчина — криминалисты установили по 20-ти частям тела. Еще два человека удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из жилищ погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.

"Колоссальную и беспрецедентную работу провели следователи и криминалисты полиции Харьковщины. В том числе благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям. Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года", — подчеркнули в МВД.

В МВД идентифицировали всех жертв удара по кафе. Фото: Скриншот

"Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара", — добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что в Грозе Харьковской области снова увеличилось количество погибших в результате российского удара по кафе. Вчера, 11 октября, в реанимации скончалась 53-летняя женщина.

Также напомним, что в результате российского удара по кафе в селе Гроза Харьковской области погибла семья павшего воина, которого упоминали местные жители. Они собрались после того, как их позвал сын военного Денис Козырь.

Служба безопасности Украины разоблачила предателей, которые скорректировали ракетный удар России по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.