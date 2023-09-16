Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 16.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 16 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 16 вересня.

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DeepState

Станом на суботу, 16 вересня, немає актуальних карт від DeepState. Ми одразу оприлюднимо інформацію, як тільки вона з'явиться. Поки нагадаємо про головні події на передовій станом на 15.09.2023:

Сватівський напрямок — біля Новоєгорівки тривають бойові дії. Поблизу Нововодяного уражено техніку ворога, яка планувала штурмові дії.

Бахмутський напрямок — уточнено ЛБЗ біля Веселого, є успіхи як в Кліщіївці, так і в Андріївці.

Запорізький напрямок — тривають бої навколо Роботиного, біля Вербового та по трасі T-0803.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 16 вересня, ЗСУ мають вагомі успіхи на передовій. Як відомо, українські захисники увійшли в Кліщіївку та звільнили Андріївку від окупантів на Бахмутському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Щодо інших подій передової, то російські окупанти не полишають спроб наступати в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 25 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Богданівки на Бахмутському напрямку ,

, Ласточкиного та Авдіївки на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 16.09.2023 російські окупанти вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та незначно просунулися на захід від Райгородки (12 км на захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові звільнили Андріївку (10 км на південний захід від Бахмута) і досягли успіхів поблизу Бахмута. Генштаб ЗСУ та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня та досягли невизначеного часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові станом на сьогодні, 16 вересня, продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 16 вересня 2023 року:

За добу сталося 24 бойові зіткнення. Російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 36 обстрілів з РСЗВ. Також атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, які успішно знищила ППО.

Також ворог обстрілював за допомогою авіації та артилерії українські прифронтові населені пункти в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькіій областях.

Українські захисники нищать ворога на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — розповіли в Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог намагався прорвати оборону ЗСУ поблизу Ягідного та Богданівки, однак безрезультатно. Своєю чергою Сили оборони мають успіхи в районі Кліщіївки Донецької області. Також противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки на Мар’їнському напрямку.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступати та завдавати окупантам значних втрат в живій силі та техніці. Українські захисники мають частковий успіх біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Український військовий цілиться у ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу авіація Сил оборони завдала три удари по окупантах та їхній техніці.

"Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога", — додали в Генштабі.

Українські військові готують гаубицю до обстрілу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та навколо Бахмута. На Шахтарському та Мелітопольському напрямку українські війська провели штурми.