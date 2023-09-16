Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 16.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 16 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 16 сентября.

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DeepState

По состоянию на субботу, 16 сентября, нет актуальных карт DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится. Пока напомним о главных событиях на передовом по состоянии на 15.09.2023:

Сватовское направление — возле Новоегоровки продолжаются боевые действия. Вблизи Нововодяного поражена техника врага, которая планировала штурмовые действия.

Бахмутское направление — уточнено ЛБЗ возле Веселого, есть успехи как в Клещеевке, так и в Андреевке.

Запорожское направление — продолжаются бои вокруг Работино, возле Вербового и по трассе T-0803.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 16 сентября, ВСУ добились значительных успехов на передовой. Как известно, украинские защитники вошли в Клещеевку и освободили Андреевку от оккупантов на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Что касается других событий передовой, то российские оккупанты не оставляют попыток наступать в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 25 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

Богдановки на Бахмутском направлении,

Ласточкиного и Авдеевки на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 16.09.2023 российские оккупанты вели наступательные операции вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись к западу от Райгородки (12 км к западу от Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные освободили Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута) и добились успехов вблизи Бахмута. Генштаб ВСУ и другие украинские официальные лица сообщили, что украинские силы освободили Андреевку 14 сентября и достигли неопределенного частичного успеха вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные по состоянию на сегодня, 16 сентября, продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 16 сентября 2023 года

Актуальная сводка Генштаба ВСУ на 16 сентября 2023 года:

За сутки произошло 24 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 36 обстрелов из РСЗО. Также атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, которые успешно уничтожила ПВО.

Также враг обстреливал с помощью авиации и артиллерии украинские прифронтовые населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Украинские защитники уничтожают врага на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — рассказали в Генштабе.

На Бахмутском направлении враг пытался прорвать оборону ВСУ вблизи Ягодного и Богдановки, но безрезультатно. В свою очередь Силы обороны добились успехов в районе Клещеевки Донецкой области. Также противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки на Марьинском направлении.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступать и наносить оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Украинские защитники добились частичного успеха возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Украинский военный целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по оккупантам и их технике.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", — добавили в Генштабе.

Украинские военные готовят гаубицу к обстрелу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и вокруг Бахмута. На Шахтерском и Мелитопольском направлениях украинские войска провели штурмы.