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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 16 сентября

16 сентября 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 16.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 16 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 16 сентября.

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DeepState

По состоянию на субботу, 16 сентября, нет актуальных карт DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится. Пока напомним о главных событиях на передовом по состоянии на 15.09.2023:

Сватовское направление — возле Новоегоровки продолжаются боевые действия. Вблизи Нововодяного поражена техника врага, которая планировала штурмовые действия.

Бахмутское направление — уточнено ЛБЗ возле Веселого, есть успехи как в Клещеевке, так и в Андреевке.

Запорожское направление — продолжаются бои вокруг Работино, возле Вербового и по трассе T-0803.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 16 сентября, ВСУ добились значительных успехов на передовой. Как известно, украинские защитники вошли в Клещеевку и освободили Андреевку от оккупантов на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Что касается других событий передовой, то российские оккупанты не оставляют попыток наступать в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 25 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

  • Богдановки на Бахмутском направлении,
  • Ласточкиного и Авдеевки на Авдеевском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 16.09.2023 российские оккупанты вели наступательные операции вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись к западу от Райгородки (12 км к западу от Сватового).

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские военные освободили Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута) и добились успехов вблизи Бахмута. Генштаб ВСУ и другие украинские официальные лица сообщили, что украинские силы освободили Андреевку 14 сентября и достигли неопределенного частичного успеха вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные по состоянию на сегодня, 16 сентября, продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).

Карта боевых действий от ISW
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 16 сентября 2023 года

Актуальная сводка Генштаба ВСУ на 16 сентября 2023 года:

За сутки произошло 24 боевых столкновения. Российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 36 обстрелов из РСЗО. Также атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, которые успешно уничтожила ПВО.

Также враг обстреливал с помощью авиации и артиллерии украинские прифронтовые населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Украинские защитники уничтожают врага на передовой
Украинские защитники уничтожают врага на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — рассказали в Генштабе.

На Бахмутском направлении враг пытался прорвать оборону ВСУ вблизи Ягодного и Богдановки, но безрезультатно. В свою очередь Силы обороны добились успехов в районе Клещеевки Донецкой области. Также противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки на Марьинском направлении.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступать и наносить оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Украинские защитники добились частичного успеха возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Украинский военный целится во врага
Украинский военный целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по оккупантам и их технике.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", — добавили в Генштабе.

Украинские военные готовят гаубицу к обстрелу
Украинские военные готовят гаубицу к обстрелу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и вокруг Бахмута. На Шахтерском и Мелитопольском направлениях украинские войска провели штурмы.

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