Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 16.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 16 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 16 жовтня.

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DeepState

Українські захисники продовжують вести контрнаступальні дії. Станом на понеділок, 16 жовтня, ЗСУ завдають ударів ворогові, штурмуючи його позиції та стримуючи наступ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога неподалік Кліщіївки та Андріївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 16 жовтня, на Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 16.10.2023 російські війська продовжили наступальні операції з оточення Авдіївки, але ще не досягли подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, незважаючи на те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку.

Українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та трохи просунулися на південь від Бахмута.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області і нещодавно просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 жовтня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 16 жовтня 2023 року, поки немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми їх оприлюднимо. А поки ситуація на фронті станом на вечір, 15 жовтня.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

Бійці ЗСУ проводять навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку противник 3 рази намагався відновити втрачене в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Бійці ЗСУ тренуються відбивати ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо вночі, потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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