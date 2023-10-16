Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 16.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 16 октября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 16 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 16 октября.
DeepState
Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на понедельник, 16 октября, ВСУ наносят удары врагу, штурмуя его позиции и сдерживая наступление.
На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
В Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага недалеко от Клещиевки и Андреевки.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 16 октября, на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тонечко, Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 16.10.2023 российские войска продолжили наступательные операции по окружению Авдеевки, но еще не добились дальнейших успехов на фоне вероятного снижения темпов российских операций в этом районе.
Российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком пониженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что им вряд ли удастся добиться решающего прорыва или окружить Авдеевку.
Украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и немного продвинулись к югу от Бахмута.
Украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и недавно продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении.
Оперативная ситуация в Украине на 16 октября 2023 года
Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 16 октября 2023 года пока нет. Как только будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 15 октября.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
На Запорожском направлении противник 3 раза пытался восстановить утраченное в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе севернее Приютного Донецкой области.
Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".
Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью, нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.
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