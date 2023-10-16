Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 16.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 16 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 16 октября.

Читайте также:

DeepState

Украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия. По состоянию на понедельник, 16 октября, ВСУ наносят удары врагу, штурмуя его позиции и сдерживая наступление.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага недалеко от Клещиевки и Андреевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 16 октября, на Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тонечко, Северное Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 16.10.2023 российские войска продолжили наступательные операции по окружению Авдеевки, но еще не добились дальнейших успехов на фоне вероятного снижения темпов российских операций в этом районе.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком пониженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что им вряд ли удастся добиться решающего прорыва или окружить Авдеевку.

Украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и немного продвинулись к югу от Бахмута.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и недавно продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 16 октября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 16 октября 2023 года пока нет. Как только будут обновлены данные, мы их обнародуем. А пока ситуация на фронте по состоянию на вечер 15 октября.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Бойцы ВСУ проводят обучение. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении противник 3 раза пытался восстановить утраченное в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.

Бойцы ВСУ тренируются отбивать врага. Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью, нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

Ссылка на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/APa6LtDQLP.