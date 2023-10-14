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На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники"

14 жовтня 2023 11:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники"
Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми. Наші воїни мужньо захищаються і гідно тримають стрій.

Про це свідчать останні дані, які наводить Генеральний штаб ЗСУ. Бійці 131 батальйону 112 бригади ТРО, які зараз перебувають у цьому напрямку, оголосили збір на прилад нічного бачення.

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Допомога бійцям 131 батальйону 

За даними Генштабу ЗСУ,  українські сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюються на нових позиціях.

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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Бійці 131 батальйону
Бійці 131 батальйону вирушають на виконання бойового завдання. Фото: 131 батальйон ТРО

Зауважимо, 131 батальйон ТРО ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення майже безперервно бере участь у активних бойових діях. Підрозділ захищав столицю, а потім вирушив звільняти схід держави. 

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку. Для штурму ворожих позицій військові використовують різноманітне озброєння, зокрема ПТРК Javelin, яким нищать бронетехніку російських окупантів.

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