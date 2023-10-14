На Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники"
На Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы. Наши воины мужественно защищаются и достойно держат убранство.
Об этом свидетельствуют последние данные, которые приводит Генеральный штаб ВСУ. Бойцы 131 батальона 112 бригады ТРО, которые находятся сейчас в этом направлении, объявили сбор на прибор ночного видения.
Помощь бойцам 131 батальона
По данным Генштаба ВСУ, украинские силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на новых позициях.
Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью, нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.
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Заметим, 131 батальон ТРО ВСУ с начала полномасштабного вторжения почти непрерывно участвует в активных боевых действиях. Подразделение защищало столицу, а затем отправилось освобождать восток государства.
Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении. Для штурма вражеских позиций военные используют разнообразное вооружение, в частности, ПТРК Javelin, которым уничтожают бронетехнику российских оккупантов.
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