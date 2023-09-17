Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 17.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 17 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 17 вересня.

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DeepState

Станом на 17.09.2023 на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Копанки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське Луганської області та Серебрянка, Спірне Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили понад 10 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 17 вересня, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Авдіївка та Сєверне Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на неділю, 17 вересня, українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку та продовжували здобути успіхи в цьому районі.

Російські війська продовжували бої вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, досягли незначного прогресу.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні дії під Бахмутом і просувалися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на південний схід від Роздолівки (17 км на північний схід від Бахмута) і в північній Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в західній Запорізькій області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри свідчать, що українські війська просувалися вздовж російських оборонних позицій на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 17 вересня 2023 року.

Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області.

Бійці ЗСУ готові до виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Бійці ЗСУ готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Нагадаємо, щодня в український полон потрапляють десятки росіян, серед яких не лише солдати, а й офіцери. Останнім часом їхня кількість збільшилася на тлі наступу української армії. Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов розповів, що успішні контрнаступальні операції української армії дозволяють активно поповнювати обмінний фонд. Це щодня десятки росіян, які потрапляють в український полон як захоплені та добровільно.