Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 17.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 17 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 17 сентября.

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DeepState

По состоянию на 17.09.2023 на Купянском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Синьковки и Копанки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационные удары нанесли по населенным пунктам Новоегоровка, Невское Луганской области и Серебрянка, Спорное Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили более 10 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 17 сентября, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Авиационные удары нанесли по Авдеевке и Северному Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении наши защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на воскресенье, 17 сентября, украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении и добиваются успехов в этом районе.

Российские войска продолжали бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, достигли незначительного прогресса.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия под Бахмутом и продвигались вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись к юго-востоку от Раздолевки (17 км к северо-востоку от Бахмута) и в северней Клещеевке (7 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продвигались вдоль российских оборонных позиций к западу от Работино (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 17 сентября 2023 года.

Сообщается, что за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Враг нанес 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили 13 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовы к выполнению боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

Бойцы ВСУ готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

На Мелитопольском направлении наши воины продолжают наступательную операцию, заставляют врага отходить с занимаемых позиций, оккупационные войска несут потери в живой силе и технике.

Напомним, каждый день в украинский плен попадают десятки россиян, среди которых не только солдаты, но и офицеры. В последнее время их количество выросло на фоне наступления украинской армии. Представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов рассказал, что успешные контрнаступательные операции украинской армии позволяют активно пополнять обменный фонд. Каждый день десятки россиян попадают в украинский плен добровольно.