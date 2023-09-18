Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 18.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 18 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 18 вересня.

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DeepState

Станом на 18.09.2023 на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Терни, Торське Сіверськ, Веселе Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене в районі Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 18 вересня, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Також тут завдав авіаційного удару.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар’їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на понеділок, 18 вересня, українські війська звільнили Кліщіївку і продовжили успішні наступальні дії на інших ділянках Бахмутського напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжили наступальні операції на лінії фронту Куп’янськ — Сватове — Кремінна та здобули обмежені територіальні завоювання на південний захід від Кремінної.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні дії в західній Запорізькій області та не досягли підтверджених успіхів. Українські військові джерела повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку та досягли успіху на невстановлених ділянках.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 18 вересня 2023 року. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Повідомляється, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено:

2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,

2 зенітно-ракетних комплекси,

11 артилерійських засобів,

3 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області.

Бійці налаштовуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Воїн завдає удару по противнику. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Нагадаємо, щодня в український полон потрапляють десятки росіян, серед яких не лише солдати, а й офіцери. Останнім часом їхня кількість збільшилася на тлі наступу української армії. Представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов розповів, що успішні контрнаступальні операції української армії дозволяють активно поповнювати обмінний фонд. Це щодня десятки росіян, які потрапляють в український полон як захоплені та добровільно.