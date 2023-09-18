Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 18.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 18 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 18 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 сентября.
DeepState
По состоянию на 18.09.2023 на Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области.
На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационные удары были в районах населенных пунктов Терны, Торское Северск, Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 18 сентября, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар.
На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на понедельник, 18 сентября, украинские войска освободили Клещиевку и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления.
Российские войска продолжили наступательные операции на линии фронта Купянск — Сватово — Кременная и получили ограниченные территориальные завоевания к юго-западу от Кременной.
Украинские войска продолжали наступательные действия в западной Запорожской области и не добились подтвержденных успехов. Украинские военные источники сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении и преуспели на неустановленных участках.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 сентября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 18 сентября 2023 года. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.
Сообщается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск поражено:
- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
- 2 зенитно-ракетных комплекса,
- 11 артиллерийских средств,
- 3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.
На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Напомним, каждый день в украинский плен попадают десятки россиян, среди которых не только солдаты, но и офицеры. В последнее время их количество выросло на фоне наступления украинской армии. Представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов рассказал, что успешные контрнаступательные операции украинской армии позволяют активно пополнять обменный фонд.