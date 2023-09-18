Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 18.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 18 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 сентября.

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DeepState

По состоянию на 18.09.2023 на Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационные удары были в районах населенных пунктов Терны, Торское Северск, Веселое Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 18 сентября, на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на понедельник, 18 сентября, украинские войска освободили Клещиевку и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжили наступательные операции на линии фронта Купянск — Сватово — Кременная и получили ограниченные территориальные завоевания к юго-западу от Кременной.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия в западной Запорожской области и не добились подтвержденных успехов. Украинские военные источники сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении и преуспели на неустановленных участках.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 18 сентября 2023 года. За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Сообщается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражено:

2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,

2 зенитно-ракетных комплекса,

11 артиллерийских средств,

3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области.

Воины настраиваются на бой. Фото: Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Воин наносит удар по противнику. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Напомним, каждый день в украинский плен попадают десятки россиян, среди которых не только солдаты, но и офицеры. В последнее время их количество выросло на фоне наступления украинской армии. Представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов рассказал, что успешные контрнаступательные операции украинской армии позволяют активно пополнять обменный фонд.