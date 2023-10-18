Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 18.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 18 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 18 жовтня.

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DeepState

Українські захисники продовжують міцно стояти на обороні країни та нищити ворога на передовій. Станом на середу, 18 жовтня, ЗСУ стримують ворога на таких напрямках:

Сватівський — ворог наступає в районі Лимана Першого та Синьківки. Відновилися бойові дії в районі Сергіївки та Райгородки. Окупанти продовжують наступати біля Макіївки.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський — тривають бої біля Кліщіївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — окупанти направили резерви для доволі масованої контратаки, бої тривають.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові продовжують протистояти ворогу. Так, станом на сьогодні, 18 жовтня, ЗСУ провели 56 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області, а також Надії Луганської області на Куп'янському та Сватівському напрямках відповідно,

Карта бойових дій на Куп'янському та Сватівському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Кліщіївки Донецької області на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

поблизу Авдіївки та на південь до Тоненького Донецької області на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

на південь до Золотої Ниви і на південь до Пречистівки Донецької області на Бердянському напрямку,

Карта бойових дій на Бердянському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

на захід до Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти станом на середу, 18 жовтня, продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна. За даними карт ISW, російські війська просунулися приблизно на 1,5 км на захід від Ягідного в напрямку Іванівки, приблизно за 20 км на південний схід від Куп’янська.

У Генштабі повідомили, що ворог безуспішно атакував на Куп’янському напрямку в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та Кислівки (23 км на південний схід від Куп’янська), а також на Сватівському напрямку в районі Стельмахівки (15 км на північний захід від Куп’янська), Сватового та Надії (15 км на південний захід від Сватового).

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

Станом на 18.10.2023 українські військові продовжили контрнаступ на Запорізькому напрямку та просунулися вперед на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 жовтня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 18 жовтня 2023 року.

За добу ЗСУ провели 69 бойових зіткнень з російськими окупантами. Українські захисники успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — понад 15 атак в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області;

на Авдіївському — 5 атак біля Авдіївки Донецької області;

на Мар’їнському — понад 20 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському — 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Також окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку та неподалік Кліщіївки Донецької області на Бахмутському.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Український захисник на військовій техніці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по окупантах та їх військовій техніці, зокрема три удари було здійснено по ЗРК ворога.

"Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника", — додали в Генштабі.

Україснький танк завдає ударів по ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що на початку жовтня українські військові відбивали потужні танкові атаки російських окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку. Їм вдалося уразити декілька одиниць ворожої техніки.