У СтратКомі ЗСУ показали, як воїни відбивали танкові атаки РФ на Лимано-Куп’янському напрямку
На початку жовтня українські військові відбивали потужні танкові атаки російських окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку. Їм вдалося уразити декілька одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляють СтратКом ЗСУ.
Відбиття танкових атак РФ
На відео можна побачити, як бійці 88 окремого батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у взаємодії з 66-ю окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго били по ворогу.
"Епізоди цих боїв зафіксували оператори БпЛА батальйону, які забезпечували у цей період "очі" Силам оборони", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відзначив 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ. Вони показали ефективність у наступальних боях.
Додамо, у ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат.
Читайте Новини.LIVE!