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У СтратКомі ЗСУ показали, як воїни відбивали танкові атаки РФ на Лимано-Куп’янському напрямку

17 жовтня 2023 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У СтратКомі ЗСУ показали, як воїни відбивали танкові атаки РФ на Лимано-Куп’янському напрямку
Ураження ворожого танку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На початку жовтня українські військові відбивали потужні танкові атаки російських окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку. Їм вдалося уразити декілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляють СтратКом ЗСУ.

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На відео можна побачити, як бійці 88 окремого батальйону 106-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у взаємодії з 66-ю окремою механізованою бригадою імені князя Мстислава Хороброго били по ворогу.

"Епізоди цих боїв зафіксували оператори БпЛА батальйону, які забезпечували у цей період "очі" Силам оборони", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відзначив 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ. Вони показали ефективність у наступальних боях.

Додамо, у ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат. 

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