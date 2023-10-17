Президент відзначив роботу військових у Запорізькій області

Робота ЗСУ з артилерією. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відзначив 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ. Вони показали ефективність у наступальних боях.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Володимир Зеленський вказав, що 148-ма артилерійська бригада виконує завдання на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Він відзначив саме ефективність у наступальних боях, які дали важливі результати для України.

"Кожен наш крок уперед — це сила наших воїнів. Завдяки їм Україна стоїть міцно та продовжує боротися. Ваша ефективність у наступальних боях дає нам важливі результати. Дякую за вашу справжню українську силу", — подякував Зеленський.

Шеврони військових. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Зеленський підписує прапор для військових. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Зеленський разом із військовими. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Робота військових з артилерією. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Військовослужбовець ЗСУ. ​​​​Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Робота артилерії. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Військовослужбовець ЗСУ. ​​​​Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Снаряди. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Військовослужбовець ЗСУ. ​​​​Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Він додав, що саме завдяки Збройним силам України на лінії фронту "здобувається свобода і незалежність для всіх майбутніх поколінь".

Нещодавно ми писали, що Україна продовжує контрнаступ як на Бахмутському, так і на Запорізькому напрямках і обидва вони важливі. Попри критику західних експертів, військові стверджують, що штурми у Бахмуті — це стійкість солдата і грамотність планування на різних рівнях. Про це заявив командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" Андрій Білецький.