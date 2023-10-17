Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Президент відзначив роботу військових у Запорізькій області arrow

Президент відзначив роботу військових у Запорізькій області

17 жовтня 2023 16:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Президент відзначив роботу військових у Запорізькій області
Робота ЗСУ з артилерією. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський відзначив 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ. Вони показали ефективність у наступальних боях.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Зеленський подякував військовим

Володимир Зеленський вказав, що 148-ма артилерійська бригада виконує завдання на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. Він відзначив саме ефективність у наступальних боях, які дали важливі результати для України.

"Кожен наш крок уперед це сила наших воїнів. Завдяки їм Україна стоїть міцно та продовжує боротися. Ваша ефективність у наступальних боях дає нам важливі результати. Дякую за вашу справжню українську силу", — подякував Зеленський.

Шеврони військових
Шеврони військових. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Зеленський із військовими
Зеленський підписує прапор для військових. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Зеленський разом із військовими
Зеленський разом із військовими. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Робота військових з артилерією
Робота військових з артилерією. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Військовослужбовець ЗСУ. ​​​​
Військовослужбовець ЗСУ. ​​​​Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Робота артилерії
Робота артилерії. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Військовослужбовець ЗСУ. ​​​​
Військовослужбовець ЗСУ. ​​​​Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Снаряди
Снаряди. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського
Військовослужбовець
Військовослужбовець ЗСУ. ​​​​Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Він додав, що саме завдяки Збройним силам України на лінії фронту "здобувається свобода і незалежність для всіх майбутніх поколінь".

Нещодавно ми писали, що Україна продовжує контрнаступ як на Бахмутському, так і на Запорізькому напрямках і обидва вони важливі. Попри критику західних експертів, військові стверджують, що штурми у Бахмуті — це стійкість солдата і грамотність планування на різних рівнях. Про це заявив командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" Андрій Білецький.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі