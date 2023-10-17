Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Президент отметил работу военных в Запорожской области arrow

Президент отметил работу военных в Запорожской области

17 октября 2023 16:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Президент отметил работу военных в Запорожской области
Работа ВСУ с артиллерией. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 148-ю отдельную артиллерийскую бригаду ДШВ. Они показали эффективность в наступательных боях.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Зеленский поблагодарил военных

Владимир Зеленский указал, что 148 артиллерийская бригада выполняет задачи на Ореховском направлении в Запорожской области. Он отметил именно эффективность в наступательных боях, которые принесли важные результаты для Украины.

"Каждый наш шаг вперед это сила наших воинов. Благодаря им Украина стоит крепко и продолжает бороться. Ваша эффективность в наступательных боях дает нам важные результаты. Спасибо за вашу настоящую украинскую силу", — поблагодарил Зеленский.

Шевроны военных
Шевроны военных. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Зеленский с военными
Зеленский подписывает флаг для военных. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Зеленский вместе с военными
Зеленский вместе с военными. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Работа военных с артиллерией
Работа военных с артиллерией. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Военнослужащий ВСУ.​​​
Военнослужащий ВСУ. ​​Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Работа артиллерии
Работа артиллерии. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Военнослужащий ВСУ.​​​
Военнослужащий ВСУ. ​​Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Снаряды
Снаряды. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Военнослужащий
Военнослужащий ВСУ. ​​Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Он добавил, что именно благодаря вооруженным силам Украины на линии фронта "обретается свобода и независимость для всех будущих поколений".

Недавно мы писали, что Украина продолжает контрнаступление как на Бахмутском, так и на Запорожском направлениях, и оба они важны. Несмотря на критику западных экспертов, военные утверждают, что штурмы в Бахмуте — стойкость солдата и грамотность планирования на разных уровнях. Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" Андрей Билецкий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме