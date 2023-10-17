Президент отметил работу военных в Запорожской области
Президент Украины Владимир Зеленский отметил 148-ю отдельную артиллерийскую бригаду ДШВ. Они показали эффективность в наступательных боях.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский поблагодарил военных
Владимир Зеленский указал, что 148 артиллерийская бригада выполняет задачи на Ореховском направлении в Запорожской области. Он отметил именно эффективность в наступательных боях, которые принесли важные результаты для Украины.
"Каждый наш шаг вперед — это сила наших воинов. Благодаря им Украина стоит крепко и продолжает бороться. Ваша эффективность в наступательных боях дает нам важные результаты. Спасибо за вашу настоящую украинскую силу", — поблагодарил Зеленский.
Он добавил, что именно благодаря вооруженным силам Украины на линии фронта "обретается свобода и независимость для всех будущих поколений".
Недавно мы писали, что Украина продолжает контрнаступление как на Бахмутском, так и на Запорожском направлениях, и оба они важны. Несмотря на критику западных экспертов, военные утверждают, что штурмы в Бахмуте — стойкость солдата и грамотность планирования на разных уровнях. Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" Андрей Билецкий.
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