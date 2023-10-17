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В СтратКоме ВСУ показали, как воины отбивали танковые атаки РФ на Лимано-Купянском направлении

17 октября 2023 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В СтратКоме ВСУ показали, как воины отбивали танковые атаки РФ на Лимано-Купянском направлении
Поражение вражеского танка. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В начале октября украинские военные отбивали мощные танковые атаки российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении. Им удалось поразить несколько единиц вражеской техники.

Об этом сообщают СтратКом ВСУ.

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На видео можно увидеть, как бойцы 88-го отдельного батальона 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ во взаимодействии с 66-й отдельной механизированной бригадой имени князя Мстислава Храброго били по врагу.

"Эпизоды этих боев зафиксировали операторы БпЛА батальона, которые обеспечивали в этот период "глаза" Силам обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 17 октября, Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил 148 отдельную артиллерийскую бригаду ДШВ. Они показали эффективность в наступательных боях.

Добавим, в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги понесли немалые потери. 

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