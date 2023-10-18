Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 18.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 18 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 октября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают крепко стоять на обороне страны и уничтожать врага на передовой. По состоянию на среду, 18 октября, ВСУ сдерживают врага на следующих направлениях:

Сватовский — враг наступает в районе Лимана Первого и Синьковки. Возобновились боевые действия в районе Сергеевки и Райгородки. Оккупанты продолжают наступать возле Макеевки.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — продолжаются бои у Клещеевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — оккупанты направили резервы для достаточно массированной контратаки, бои продолжаются.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные продолжают противостоять врагу. Так, по состоянию на сегодняшний день, 18 октября, ВСУ провели 56 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области, а также Надежды Луганской области на Купянском и Сватовском направлениях соответственно,

Карта боевых действий на Купянском и Сватовском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Авдеевки и на юг до Тоненького Донецкой области на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

на юг до Золотой Нивы и на юг до Пречистовки Донецкой области на Бердянском направлении,

Карта боевых действий на Бердянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

на запад к Роботино Запорожской области на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на среду, 18 октября, продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная. По данным карт ISW, российские войска продвинулись примерно на 1,5 км к западу от Ягодного в направлении Ивановки, примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска.

В Генштабе сообщили, что враг безуспешно атаковал на Купянском направлении в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и Кисловки (23 км к юго-востоку от Купянска), а также на Сватовском направлении в районе Стельмаховки (15 км к северо-западу от Купянска), Сватового и Надежды (15 км к юго-западу от Сватового).

Карта боевых действий в Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

По состоянию на 18.10.2023 украинские военные продолжили контрнаступление на Запорожском направлении и продвинулись вперед к западу от Вербового (10 км к востоку от Роботино).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 18 октября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 18 октября 2023 года.

За сутки ВСУ провели 69 боевых столкновений с российскими оккупантами. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области;

на Авдеевском — 5 атак возле Авдеевки Донецкой области;

на Марьинском — более 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Шахтерском — 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Также оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение юго-западнее Роботино Запорожской области на Запорожском направлении и неподалеку от Клещеевки Донецкой области на Бахмутском.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Роботино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинский защитник на военной технике. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе три удара были совершены по ЗРК врага.

"Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника", — добавили в Генштабе.

Украинский танк наносит удары по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в начале октября украинские военные отражали мощные танковые атаки российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении. Им удалось поразить несколько единиц вражеской техники.