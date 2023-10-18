Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 18.10.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 18 октября
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 18 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 18 октября.
DeepState
Украинские защитники продолжают крепко стоять на обороне страны и уничтожать врага на передовой. По состоянию на среду, 18 октября, ВСУ сдерживают врага на следующих направлениях:
- Сватовский — враг наступает в районе Лимана Первого и Синьковки. Возобновились боевые действия в районе Сергеевки и Райгородки. Оккупанты продолжают наступать возле Макеевки.
- Бахмутский — продолжаются бои у Клещеевки.
- Запорожский — оккупанты направили резервы для достаточно массированной контратаки, бои продолжаются.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные продолжают противостоять врагу. Так, по состоянию на сегодняшний день, 18 октября, ВСУ провели 56 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области, а также Надежды Луганской области на Купянском и Сватовском направлениях соответственно,
- Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении,
- вблизи Авдеевки и на юг до Тоненького Донецкой области на Авдеевском направлении,
- Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении,
- на юг до Золотой Нивы и на юг до Пречистовки Донецкой области на Бердянском направлении,
- на запад к Роботино Запорожской области на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты по состоянию на среду, 18 октября, продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная. По данным карт ISW, российские войска продвинулись примерно на 1,5 км к западу от Ягодного в направлении Ивановки, примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска.
В Генштабе сообщили, что враг безуспешно атаковал на Купянском направлении в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска) и Кисловки (23 км к юго-востоку от Купянска), а также на Сватовском направлении в районе Стельмаховки (15 км к северо-западу от Купянска), Сватового и Надежды (15 км к юго-западу от Сватового).
По состоянию на 18.10.2023 украинские военные продолжили контрнаступление на Запорожском направлении и продвинулись вперед к западу от Вербового (10 км к востоку от Роботино).
Оперативная ситуация в Украине на 18 октября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 18 октября 2023 года.
За сутки ВСУ провели 69 боевых столкновений с российскими оккупантами. Украинские защитники успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:
- на Купянском — более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области;
- на Авдеевском — 5 атак возле Авдеевки Донецкой области;
- на Марьинском — более 20 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Шахтерском — 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.
Также оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение юго-западнее Роботино Запорожской области на Запорожском направлении и неподалеку от Клещеевки Донецкой области на Бахмутском.
"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Роботино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
За сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе три удара были совершены по ЗРК врага.
"Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника", — добавили в Генштабе.
Напомним, что в начале октября украинские военные отражали мощные танковые атаки российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении. Им удалось поразить несколько единиц вражеской техники.
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