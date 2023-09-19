Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 19.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 19 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 19 вересня.

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DeepState

Станом на 19.09.2023 ЗСУ мають успіхи на таких напрямках фронту:

Сватівський — біля Новоєгорівки ЛБЗ стабілізувалася, ворог втратив багато живої сили і знизив темп.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський — ворог намагається зачепитися на краю Кліщіївки, бо воно має для нього медійне значення.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — тривають бої навколо Роботиного, біля Вербового. Є часткові успіхи.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти станом на вівторок, 19 вересня, намагаються наступати в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Білої Гори, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку Донецької області;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська станом на сьгодні, 19 вересня, продовжують наступати поблизу Бахмута і досягли невизначених успіхів на напрямках Кліщіївка (7 км на південний захід від Бахмута), Бахмут і Предтечине (12 км на південний захід від Бахмута), а також поблизу Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута), Курдюмівки (12 км на південь від Бахмута), Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута) та Опитного (3 км на південний захід від Бахмута).

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що минулого тижня українські війська відбили 5,1 квадратних кілометрів території на Бахмутському напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Станом на вівторок, 19 вересня, російські війська продовжили атакувати на лінії Авдіївка — Донецьк і незначно просунулися на північ від Авдіївки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

ЗСУ станом на 19.09.2023 проводили наступальні операції на Запорізькому напрямку та просунулися на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

За даними Генштаб ЗСУ, українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку (західне Запоріжжя), де відтіснили російські війська з невизначених позицій. Маляр заявила, що протягом минулого тижня українські сили звільнили 5,2 квадратних кілометрів у південному напрямку та досягли невизначених успіхів на схід і південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 19 вересня 2023 року:

За добу сталося 35 бойових зіткнень. Окупанти завдали 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 55 обстрілів з РСЗВ. Таким чином авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема ще понад 70 опинилися під артилерійським вогнем ворога.

Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться в ранковому зведенні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Також окупанти намагалися відновити втрачені позиції поблизу Андріївки, однак безрезультатно.

Українські захисники продовжують штурм південніше Бахмута, де завдають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог вів безуспішні дії поблизу Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку, де за добу окупанти намагалися 10 разів витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу та нещадно б'ють ворога, звільнюючи українські території з його лап.

На Мелітопольському напрямку противник намагався наступати біля Роботиного Запорізької області, де намагався відновити втрачені позиції, однак безрезультатно. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

Упродовж доби авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по окупантах та їхній техніці.

"Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника", — йдеться в повідомленні.

Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному напрямку. За його словами, українським військовим вдалося пробити лінію оборони ворога під Бахмутом.