Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 19.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 19 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 19 сентября.

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DeepState

По состоянию на 19.09.2023 ВСУ преуспевают на следующих направлениях фронта:

Сватовский — возле Новоегоровки ЛБО стабилизировалась, враг потерял много живой силы и снизил темп.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — враг пытается зацепиться на краю Клещеевки, потому что оно имеет для него медийное значение.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — продолжаются бои вокруг Роботино, возле Вербового. Есть частичные успехи.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты по состоянию на вторник, 19 сентября, пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

Белой Горы, Андреевки и Клещеевки на Бахмутском направлении Донецкой области;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки на Марьинском направлении Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска по состоянию на сегодня, 19 сентября, продолжают наступать близ Бахмута и достигли неопределенных успехов на направлениях Клещеевка (7 км юго-западнее Бахмута), Бахмут и Предтечине (12 км юго-западнее) Бахмута), а также вблизи Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута), Курдюмовки (12 км южнее Бахмута), Белой Горы (12 км юго-западнее Бахмута) и Опытного (3 км юго-западнее Бахмута).

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на прошлой неделе украинские войска отбили 5,1 квадратных километров территории на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

По состоянию на вторник, 19 сентября, российские войска продолжили атаковать на линии Авдеевка — Донецк и незначительно продвинулись к северу от Авдеевки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

ВСУ по состоянию на 19.09.2023 проводили наступательные операции на Запорожском направлении и продвинулись к западу от Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении (западное Запорожье), где оттеснили российские войска с неопределенных позиций. Маляр заявила, что в течение прошлой недели украинские силы освободили 5,2 квадратных километров в южном направлении и достигли неопределенных успехов к востоку и югу от Роботино (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 19 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ по состоянию на 19 сентября 2023 года:

За сутки произошло 35 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 55 обстрелов с РСЗО. Таким образом, авиационные удары получили населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в том числе еще более 70 оказались под артиллерийским огнем врага.

Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в утренней сводке.

Отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районе Клещеевки Донецкой области. Также оккупанты пытались восстановить утраченные позиции вблизи Андреевки, однако безрезультатно.

Украинские защитники продолжают штурм южнее Бахмута, где наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах. Враг вел безуспешные действия вблизи Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении, где в сутки оккупанты пытались 10 раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу и беспощадно бьют врага, освобождая украинские территории из его лап.

На Мелитопольском направлении противник пытался наступать возле Роботино Запорожской области, где пытался восстановить утраченные позиции, однако безрезультатно. Силы обороны продолжают удерживать оборону на занятых рубежах.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по оккупантам и их технике.

"Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника", — говорится в сообщении.

Украинские военные на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.