Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 2 жовтня arrow

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 2 жовтня

2 жовтня 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 жовтня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 02.10.2023 російські окупанти не припиняють спроби наступу, однак це їм не вдається. Українські військові міцно тримають оборону, відбиваючи удари ворога.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії біля Андріївки та Кліщіївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку ворог намагається повернути втрачені позиції біля Новопрокопівки.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти намагаються наступати в Донецькій і Луганській областях. Станом на сьогодні, 2 жовтня, ЗСУ продовжують відкидати ворога, бійці провели 38 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

  • Кліщіївки на Бахмутському напрямку;
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Авдіївки, Новоселівки та на схід до Степового на Авдіївському напрямку;
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Мар'їнки на Мар'їнському напрямку;
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Новодарівки на Бердянському напрямку;
  • на захід до Вербового на Запорізькому напрямку.
Карта бойових дій на Запорізькому та Бердянському напрямках від Liveuamap
Карта бойових дій на Запорізькому та Бердянському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 2 жовтня українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку і незначно просунулися на північний схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ також продовжують наступати на Запорізькому напрямку, де досягли незначних успіхів поблизу Роботиного.Так, станом на 02.10.2023 українські сили незначно просунулися на північний захід від Роботиного (13 км на південь від Оріхова).

Однак російські окупанти теж мають незначні успіхи. За даними ISW, росіяни незначно просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 жовтня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 2 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір 1 жовтня 2023 року:

Упродовж дня сталося 30 бойових зіткнень. Українські військові успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

  • на Лиманському — в районі населеного пункту Макіївка Луганської області;
  • на Авдіївському — поблизу Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області;
  • на Мар’їнському — 8 атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
  • на Запорізькому — в районі Новодарівки Запорізької області;
  • на Бахмутському — противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки Донецької області.
Український захисник на передовій
Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Українські військові стріляють по позиціх ворога
Українські військові стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день авіація Сил оборони завдала 13 ударів по окупантах та їх військовій техніці.

"Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника", — додали в Генштабі.

Українські бійці на військовій техніці серед соняшника
Українські бійці на військовій техніці серед соняшників. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що минула 585 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — досягають успіху на фронті. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз