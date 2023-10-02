Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 жовтня.

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DeepState

Станом на 02.10.2023 російські окупанти не припиняють спроби наступу, однак це їм не вдається. Українські військові міцно тримають оборону, відбиваючи удари ворога.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії біля Андріївки та Кліщіївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку ворог намагається повернути втрачені позиції біля Новопрокопівки.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти намагаються наступати в Донецькій і Луганській областях. Станом на сьогодні, 2 жовтня, ЗСУ продовжують відкидати ворога, бійці провели 38 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Кліщіївки на Бахмутському напрямку;

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки, Новоселівки та на схід до Степового на Авдіївському напрямку;

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку;

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Новодарівки на Бердянському напрямку;

на захід до Вербового на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому та Бердянському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 2 жовтня українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку і незначно просунулися на північний схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

ЗСУ також продовжують наступати на Запорізькому напрямку, де досягли незначних успіхів поблизу Роботиного.Так, станом на 02.10.2023 українські сили незначно просунулися на північний захід від Роботиного (13 км на південь від Оріхова).

Однак російські окупанти теж мають незначні успіхи. За даними ISW, росіяни незначно просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 жовтня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 2 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір 1 жовтня 2023 року:

Упродовж дня сталося 30 бойових зіткнень. Українські військові успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Лиманському — в районі населеного пункту Макіївка Луганської області;

— в районі населеного пункту Макіївка Луганської області; на Авдіївському — поблизу Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області;

— поблизу Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області; на Мар’їнському — 8 атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— 8 атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Запорізькому — в районі Новодарівки Запорізької області;

— в районі Новодарівки Запорізької області; на Бахмутському — противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки Донецької області.

Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Українські військові стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день авіація Сил оборони завдала 13 ударів по окупантах та їх військовій техніці.

"Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника", — додали в Генштабі.

Українські бійці на військовій техніці серед соняшників. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що минула 585 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — досягають успіху на фронті.