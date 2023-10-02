Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 2 жовтня
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 жовтня.
DeepState
Станом на 02.10.2023 російські окупанти не припиняють спроби наступу, однак це їм не вдається. Українські військові міцно тримають оборону, відбиваючи удари ворога.
На Бахмутському напрямку тривають бойові дії біля Андріївки та Кліщіївки.
На Запорізькому напрямку ворог намагається повернути втрачені позиції біля Новопрокопівки.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Російські окупанти намагаються наступати в Донецькій і Луганській областях. Станом на сьогодні, 2 жовтня, ЗСУ продовжують відкидати ворога, бійці провели 38 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:
- Кліщіївки на Бахмутському напрямку;
- Авдіївки, Новоселівки та на схід до Степового на Авдіївському напрямку;
- Мар'їнки на Мар'їнському напрямку;
- Новодарівки на Бердянському напрямку;
- на захід до Вербового на Запорізькому напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 2 жовтня українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку і незначно просунулися на північний схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).
ЗСУ також продовжують наступати на Запорізькому напрямку, де досягли незначних успіхів поблизу Роботиного.Так, станом на 02.10.2023 українські сили незначно просунулися на північний захід від Роботиного (13 км на південь від Оріхова).
Однак російські окупанти теж мають незначні успіхи. За даними ISW, росіяни незначно просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового.
Оперативна ситуація в Україні станом на 2 жовтня 2023 року
Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 2 жовтня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір 1 жовтня 2023 року:
Упродовж дня сталося 30 бойових зіткнень. Українські військові успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:
- на Лиманському — в районі населеного пункту Макіївка Луганської області;
- на Авдіївському — поблизу Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області;
- на Мар’їнському — 8 атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
- на Запорізькому — в районі Новодарівки Запорізької області;
- на Бахмутському — противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки Донецької області.
"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.
За день авіація Сил оборони завдала 13 ударів по окупантах та їх військовій техніці.
"Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника", — додали в Генштабі.
Нагадаємо, що минула 585 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — досягають успіху на фронті.