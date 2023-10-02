Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.10.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 октября.

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DeepState

По состоянию на 02.10.2023 российские оккупанты не прекращают попытки наступления, однако это им не удается. Украинские военные крепко держат оборону, отражая удары врага.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия возле Андреевки и Клещеевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении враг пытается вернуть утраченные позиции возле Новопрокоповки.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты пытаются наступать в Донецкой и Луганской областях. По состоянию на сегодня, 2 октября, ВСУ продолжают отбивать врага, бойцы провели 38 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Клещеевки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки, Новоселовки и восточнее Степового на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки на Марьинском направлении;

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Новодаровки на Бердянском направлении;

к западу до Вербового на Запорожском направлении.

Карта боевых действий на Запорожском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 2 октября украинские войска продолжают наступать на Бахмутском направлении и незначительно продвинулись северо-восточнее Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ также продолжают наступать на Запорожском направлении, где добились незначительных успехов вблизи Работино. Так, по состоянию на 02.10.2023 украинские силы незначительно продвинулись северо-западнее Работино (13 км к югу от Орехова).

Однако российские оккупанты тоже имеют незначительные успехи. По данным ISW, россияне незначительно продвинулись к югу от Работино и северо-западнее Вербового.

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 октября 2023 года

Актуальной сводки Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 2 октября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Поэтому напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер 1 октября 2023 года:

За день произошло 30 боевых столкновений. Украинские военные успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Лиманском — в районе населенного пункта Макеевка Луганской области;

— в районе населенного пункта Макеевка Луганской области; на Авдеевском — вблизи Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области;

— вблизи Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области; на Марьинском — 8 атак возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— 8 атак возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Запорожском — в районе Новодаровки Запорожской области;

— в районе Новодаровки Запорожской области; на Бахмутском — противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Андреевки Донецкой области.

Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинские военные стреляют по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За день авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их военной технике.

"Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника", — добавили в Генштабе.

Украинские бойцы на военной технике среди подсолнухов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что прошли 585 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ достигают успеха на фронте.