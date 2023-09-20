Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 20.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 20 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 20 вересня.

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DeepState

Станом на 20.09.2023 на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі західніше Ягідного Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти станом на середу, 20 вересня, на Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 20 вересня, російські втрати значно зросли в західній Запорізькій області, і російські військові, ймовірно, борються з браком наявних боєздатних підрозділів, які російське командування готове перекинути на цю ділянку фронту.

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на ділянці Авдіївка — Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 вересня 2023 року поки немає. Ми ж нагадаємо, якою була ситуація станом на 18:00, 19 вересня 2023 року.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Противник завдав авіаудари поблизу населених пунктів Вугледар, Урожайне та Старомайорське (Донецька область).

Бійці ЗСУ шукають міни. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили успішно відбили ворожу атаку в околицях Роботина (Запорізька область).

Боєць ЗСУ виконує бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію по осі Мелітополя та наступ (штурми) по осі Бахмута, завдаючи окупаційним військам втрат у живій силі та техніці та виснажуючи ворога.

Нагадаємо, два населені пункти в Запорізькій області, які Україна успішно звільнила, вказують на можливе послаблення російської армії, які займали ці території. Це сталося через те, що ЗСУ на заході області просунулися вперед, зменшивши оборонну спроможність російських військ на цій лінії фронту.