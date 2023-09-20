Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 20.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 20 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 сентября.

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DeepState

По состоянию на 20.09.2023 на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Ивановки и Купянска Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе западнее Ягодного Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты по состоянию на среду, 20 сентября, на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодняшний день, 20 сентября, российские потери значительно выросли в западной Запорожской области, и российские военные, вероятно, борются с нехваткой имеющихся боеспособных подразделений, которые российское командование готово перебросить на этот участок фронта.

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск — Сватово — Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на участке Авдеевка — Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 сентября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на утро 20 сентября 2023 пока нет. Мы же напомним, какова была ситуация по состоянию на 18:00, 19 сентября 2023 года.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Противник нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское (Донецкая область).

Бойцы ВСУ ищут мины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские силы успешно отразили вражескую атаку в окрестностях Работино (Запорожская область).

Боец ВСУ выполняет боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию по оси Мелитополя и наступление (штурмы) по оси Бахмута, нанося оккупационным войскам урон в живой силе и технике и истощая врага.

Напомним, два населенных пункта в Запорожской области, которые Украина успешно освободила, указывают на возможное ослабление российской армии, занимавшей эти территории. Это произошло из-за того, что ВСУ на западе области продвинулись вперед, уменьшив оборонную способность российских войск на этой линии фронта.