Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 21.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 21 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 21 вересня.

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DeepState

Станом на 21.09.2023 українські захисники мають успіхи на таких напрямках передової:

Сватівський — спроби ворога покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві успіху не мали. Біля Синьківки, Новоселівського та Новоєгорівки тривають артилерійські обстріли, але лінія зіткнення помітних змін не мала.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський — ворог продовжує спроби відбити як і Кліщіївку, так і Андріївку, але успіху не має. Зараз важливо вирівняти фронт по залізниці.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — тривають бої навколо Роботиного, біля Вербового. Крім того, ворог почав активніше контратакувати, що також впливає на просування.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 21 вересня, немає актуальних карт Liveuamap. Ми одразу оприлюднимо інформацію, як тільки вона з'явиться, а поки нагадаємо головні події передової станом на 20.09.2023:

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними Генштабу, станом на четвер, 21 вересня, українські війська продовжують наступ на російські позиції на південь від Бахмута та закріплюються на новоспечених рубежах. Так, ЗСУ відбили російські контратаки на північний схід від Андріївки, біля Ягідного на північ від Бахмута та на захід від Зайцевого.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

У Генштабі заявили, що станом на 21.09.2023 українські війська продовжували наступальні дії та завдали значних втрат російській живій силі та техніці на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Також у Генштабі додали, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова), Новоданилівки (5 км на південь від Оріхова) та Роботиного станом на сьогодні, 21 вересня.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 вересня 2023 року:

За добу сталося 23 бойових зіткнення. Окупанти завдали два ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили понад 49 обстрілів з РСЗВ. Також ворог вдається до атак за допомогою різних видів озброєння, зокрема авіації, артилерії та мінометів.

Минулої доби РФ завдала удару по Україні БпЛА типу "Shahed-136/131". ППО знищила 17 "шахедів". Внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться в ранковому зведенні.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Окупанти намагалися повернути втрачені позиції в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, однак безрезультатно. Безуспішні наступальні дії ворог вів також і на Мар’їнському напрямку поблизу Мар’їнки Донецької області.

Танк українських військових серед поля. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу авіація Сил оборони завдала десять ударів по окупантах та їх техніці, зокрема п'ять — по ЗРК противника.

"Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та станцію РЕБ противника", — додали в Генштабі.

Українські військові нищать окупантів на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що російські та українські експерти наголошують, що в останньому наступі України на півдні від Бахмута ЗСУ продемонстрували найвищий рівень бойової координації, підвищену точність артилерійських залпів та більш ефективні методи радіоелектронної протидії. Українські військові наголосили на ключових чинниках свого успіху.