Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 21.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 21 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 21 сентября.

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DeepState

По состоянию на 21.09.2023 украинские защитники имеют успехи на таких направлениях:

Сватовский — попытки врага улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве не имели успеха. У Синьковки, Новоселовского и Новоегоровки продолжаются артиллерийские обстрелы, но линия столкновения заметных изменений не имела.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутский — враг продолжает попытки отбить как Клещеевку, так и Андреевку, но успеха не имеет. Сейчас важно выровнять фронт по железной дороге.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — продолжаются бои вокруг Роботино, возле Вербового. Кроме того, враг начал активнее контратаковать, что также влияет на продвижение.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 21 сентября, нет актуальных карт Liveuamap. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним главные события передовой по состоянию на 20.09.2023:

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным Генштаба, по состоянию на четверг, 21 сентября, украинские войска продолжают наступление на российские позиции к югу от Бахмута и закрепляются на новоиспеченных рубежах. Так, ВСУ отразили российские контратаки к северо-востоку от Андреевки, возле Ягодного к северу от Бахмута и к западу от Зайцева.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

В Генштабе заявили, что по состоянию на 21.09.2023 украинские войска продолжали наступательные действия и нанесли значительные потери российской живой силе и технике на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Также в Генштабе добавили, что российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Малой Токмачки (7 км юго-восточнее Орехова), Новоданиловки (5 км южнее Орехова) и Роботино по состоянию на сегодня, 21 сентября.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ по состоянию на утро 21 сентября 2023:

За сутки произошло 23 боевых столкновения. Оккупанты нанесли два ракетных и 80 авиационных ударов, совершили более 49 обстрелов с РСЗО. Также враг прибегает к атакам с помощью различных видов вооружения, в частности, авиации, артиллерии и минометов.

За прошедшие сутки РФ нанесла удар по Украине БпЛА типа "Shahed-136/131". ПВО уничтожила 17 "шахедов". В результате попаданий на Полтавщине пострадал нефтеперерабатывающий завод. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в утренней сводке.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, однако безрезультатно. Безуспешные наступательные действия враг вел также и на Марьинском направлении вблизи Марьинки Донецкой области.

Танк украинских военных в поле. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по оккупантам и их технике, в том числе пять — по ЗРК противника.

"Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станция РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Украинские военные уничтожают окупантов на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что российские и украинские эксперты подчеркивают, что в последнем наступлении Украины к югу от Бахмута ВСУ продемонстрировали высокий уровень боевой координации, повышенную точность артиллерийских залпов и более эффективные методы радиоэлектронного противодействия. Украинские военные отметили ключевые факторы своего успеха.