Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 23.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 23 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 23 вересня.

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DeepState

Станом на суботу, 23 вересня, йдуть активні бойові дії, контрнаступ українських захисників йде повним ходом. Таким чином, ЗСУ мають успіхи на таких напрямках передової, як:

Сватівський — ситуація біля Новоєгорівки після останніх штурмів ворога знову стабілізувалася. Загалом на ділянці ворог посилює артилерійський вплив.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутський — ворога відкинуто від Кліщіївки, а бої йдуть вже на залізничному полотні. Ворог пробував покращити тактичне положення біля Залізнянського та Берхівки, за попередньою інформацією успіху не мав, бої тривають.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — оновлено район південніше Новопокровки, де тривають важкі зустрічні бої. Аналогічна ситуація на південного заходу від Вербового.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях станом на 23.09.2023. ЗСУ провели 26 бойових зіткнень з російськими окупантами:

на північний схід до Григорівки та поблизу Андріївки на Бахмутському напрямку, також біля Кліщіївки тривають важкі бої в районі залізниці;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Красногорівки на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Микільського на Бердянському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Малої Токмачки та Роботиного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на 23.09.2023 продовжили штурм під Бахмутом і просунулися на південний схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Станом на сьогодні, 23 вересня, українські війська продовжили наступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулися на північ від Новопрокопівки (14 км на південь від Оріхова). Російський військкор заявив, що ЗСУ вдалося просунулися на північ від селища приблизно на 800 метрів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 23 вересня 2023 року, ще не оприлюднили. Однак станом на вечір, 22 вересня, йдеться про таке:

За добу сталося 25 бойових зіткнень. Окупанти завдали п'ять ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок російських атак постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та Кременчука Полтавської області. Є руйнування цивільної інфраструктури.

Гелікоптер українських військових. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Окупанти продовжують завдавати ударів по прифронтових населених пунктах, застосовуючи різні види озброєння — авіацію, артилерію та міномети.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки окупантів в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення поблизу Андріївки Донецької області, але безуспішно.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Сєверного Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак окупантів поблизу Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога біля Роботиного Запорізької області.

Українські захисники здійснюють обстріли ворожих позицій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — повідомили в вечірньому зведенні.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Також було здійснено 12 ударів по окупантах та їх техніці, зокрема чотири — по ЗРК. Ракетні війська уразили два ЗРК противника та чотири артилерійські засоби.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.

Українські військові на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що зима та погодні умови не вплинуть на темпи контрнаступу ЗСУ. Головний прорив України — ще попереду.